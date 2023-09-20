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Галактионов: «Сказали команде, что в ни в коем случае не надо разочаровываться, не надо вешать носы»

20 Сентября 2023 • 18:11 Комментировать
Урал
0:0
Локомотив Москва
окончен после пенальти

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов  дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Понятно, что пенальти - это лотерея. Давайте подведем итоги по игре, потому что в первом тайме было огромное количество брака и сумбура. Какие коррективы делали по ходу встречи?

- Здесь, да, в первом  тайме простые мячи теряли, было очень много брака в передачах. Поэтому обратили внимание команды в перерыве, что надо играть более спокойно, успокоиться, более хладнокровно. Во втором тайме игра прошла с нашим заметным преимуществом. И момент хороший был, когда могли забивать, и замены сделали свое дело, освежив игру команды. Поэтому относительно прошлых матчей второй тайм можно занести в актив, но с таким территориальным и игровым преимуществом второй тайм прошел. Поэтому надо отдать ребятам должное. Но уступили по пенальти. Конечно, всегда хочется побеждать. Здесь сказали сейчас команде, что в ни в коем случае не надо разочаровываться, не надо вешать носы, а надо готовиться к календарному матчу.

- Пиняев был очень активен в первом тайме, но он единственный, кто создавал что-то в линии атаки. Почему решили его поменять во втором?

- Опять же, через два на третий игра, он большую часть времени провел в календарном матче и сейчас. Он свой отрезок выполняет. Вышли более свежие игроки, которые дали динамику команде, усилили ее. И моменты начали больше появляться. Взаимодействие Глушенкова, Дзюбы, Митая достаточно хорошую нам дали вариативность.

- Пенальтисты сами выбирали, кто будет бить, или вы назначали?

- Мы спросили, кто готов, естественно, обозначили, кто готов и не готов, кто пойдет первым и дальше по очереди. Но, к сожалению, не очень удачно исполнили.

- Следующий раз не они будут?

- Посмотрим, очень надеемся, что  следующего раза не будет, потому что надо побеждать в основное время, у нас для этого есть все возможности.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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