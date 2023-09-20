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Кубок России

Осинькин: «Писарский — эмоциональный человек, он давно хотел забить»

20 Сентября 2023 • 18:05 Комментировать
Балтика
1:2
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о форварде команды Владимире Писарском, который очень эмоционально отпраздновал гол в матче с «Балтикой».

Напомним, «Крылья Советов» одержали победу над «Балтикой» в четвертом туре группового этапа Кубка России. Писарский провел на поле все 90 минут и отметился забитым мячом, после которого заплакал.

«За это время появилось большое давление, которое он чувствовал. Он эмоциональный человек, давно хотел забить. Сейчас это получилось. Этот гол должен позитивно сказаться на его дальнейшей игре», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, Писарский пропустил старт сезона из-за травмы, полученной в конце мая. В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Осинькин Владимир Писарский
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