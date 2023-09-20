Кассьерра забил, «Зенит» уже ведёт в матче с «Ахматом»

Кубковый матч «Ахмат» - «Зенит» проходит по драматичному сценарию. Грозненцы отметились двумя меткими ударами с линии штрафной, на что соперник достаточно быстро ответил голевым дублем Ивана Сергеева. Под конец первого тайма чемпионы уже ведут в счете. Это Данил Круговой с правого фланга доставил мяч в штрафную, где вышедший на замену Матео Кассьерра головой пробил в левую часть ворот впритирку со штангой.

3:2, в онлайн-таблице «Зенит» настигает лидирующую «Балтику» (по 9 очков). У «Ахмата» и «Крыльев Советов» по три балла.

Текстовый онлайн - на LiveResult.ru.