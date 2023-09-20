Сергеев оформил дубль, «Ахмат» и «Зенит» начинают всё сначала

Кубковая игра в Грозном между «Ахматом» и «Зенитом» получается богатой на голевые удары. Светослав Ковачев и Иван Олейников обеспечили хозяевам задел в два гола уже к 13-й минуте, но дальше пришло время Ивана Сергеева, который оформил дубль еще до перерыва. Сначала он прицельно пробил с линии штрафной, а на 34-й минуте с правого края штрафной запустил мяч в ближнюю девятку чужих ворот. Счет стал равным 2:2. Голы еще будут, так как в кубковом турнире ничейные результаты исключены.

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