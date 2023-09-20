В эти минуты в Казани в кубковом матче играют «Рубин» и «Ростов». В середине первого тайма противостояния гости провели результативную атаку. Герман Игнатов взял игру на себя, сместился в центральную зону, проник в штрафную и в борьбе с оппонентом пробил в дальний нижний угол ворот противника. «Ростов» набирает девять очков и выходит в лидеры своей группы, у «Рубина» пока только три очка и заключительное место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Ростов» открыл счёт в игре против «Рубина»
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