«Ахмат» быстро забил два гола в ворота «Зенита»

В четвёртом туре кубкового турнира «Ахмат» играет против «Зенита». Уже на пятой минуте Светослав Ковачев в борьбе с противником в радиусе штрафной изловчился и низом пробил впритирку с левой штангой. Вскоре уже Иван Олейников с линии штрафной поразил ворота «Зенита», мяч снова оказался в той же точке, и голкипер не выручил.

В онлайн-таблице группы С у сегодняшних соперников по шесть очков, они делят второе место. У «Балтики» 9 баллов, у «Крыльев Советов» - 3. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.