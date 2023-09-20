Кечинов отреагировал на раннее начало матчей Кубка России

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на раннее начало матчей группового этапа Кубка России. Напомним, что первые матчи этого этапа турнира начинаются в 15:00 по московскому времени в рабочие дни.

«Есть определенные уставы, правила, которым мы подчиняемся. Не вижу в этом какой-то проблемы. Конечно, можно в этом увидеть плюс — болельщики еще смогут вечером увидеть матчи еврокубков, футбол отличного уровня», - цитирует Кечинова Metaratings.

Напомним, что сегодня в четвёртом туре группового раунда уже сыграли «Урал» с «Локомотивом» и ЦСКА с «Сочи». В каждом из матчей победу в серии пенальти одержали хозяева – 4:2. Прямо сейчас между собой играют «Рубин» и «Ростов», а также «Ахмат» и «Зенит».