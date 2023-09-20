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Семак: «Футболисты, которые мало играют, получают больше практики, этот турнир как раз для этого»

20 Сентября 2023 • 17:31 Комментировать
Ахмат
3:3
Зенит
1 3.35 X 3.65 2 2.15
2-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак  дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Относительно недавно вы встречались с «Ахматом», тоже в Кубке. Насколько сейчас команда изменилась, насколько она более опасна стала?

- Это Кубок и чемпионат - два абсолютно разных турнира. Здесь тренеры решают задачу подготовки к следующему туру чемпионата. Как правило очень сложно определить составы. Большая ротация, матчи по-разному складываются. Это совсем другая история, другой турнир. И что-либо предположить сложно. Получают, как правило, футболисты, которые мало играют, больше игровой практики. Я думаю, тут турнир как раз для этого.

- Сегодня стоит ждать такого традиционного кубкового матча, где много моментов и много голов?

- Посмотрим, составы обновились серьезно. Насколько взаимодействие в линиях и командные взаимодействия будут влиять на общую картину игры, мы посмотрим. В любом случае, я думаю, обе команды хотят побеждать, это кубковая игра. И мы, и «Ахмат» будем стараться сыграть хорошо и победить.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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АХМАТ ЗЕНИТ
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