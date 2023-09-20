Ромащенко: «Несмотря на ротацию, которая у него присутствует, «Зенит» остается грозным коллективом»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Кубковая игра против одного из самых сильных клубов. Какие ожидания, какой настрой?

- Ожидания самые обычные, нормальные. Знаем силу соперника, знаем силу команды. Несмотря на ротацию, которая у него присутствует, «Зенит» остается грозным коллективом и очень мастеровитым. Понимаем всю сложность задачи, которая перед нами стоит. Но на данный момент мы имеем все шансы для того, чтобы бороться за выход в плей-офф и постараемся сегодня достигнуть их. Получится или нет - покажет игра, сложно сказать, потому что у нас тоже присутствуют изменения в составе, появляются игроки, которые в последнее время получали мало игровой практики. Соответственно, я думаю, вроде как до игры мы в равном положении, есть брать ротации. Но в целом сила соперника нам известна.

- Несколько игроков у «Ахмата» выходят в стартовом составе после повреждения. Насколько они готовы и близки к своему оптимальному состоянию?

- Сложно ответить на этот вопрос. Действительно, Марата Быстрова мы видели только в игре за сборную. Хорошо, что он там играл, и положительные эмоции получил и игровую практику. По Жене Харину мы сказать это не можем, потому что тренировки, какими бы они не были, все равно это большое отличие от игры. Тем не менее, надеемся на то, что в тренировочном процессе один и второй, и другие ребята выглядели достаточно неплохо, поэтому надеемся на их профессионализм и качественное отношение к своему делу.