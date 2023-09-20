Карпин не считает, что для его команды Кубок важнее чемпионата

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Как команда добралась, в каком состоянии «Ростов», как настроение перед этой игрой, важной, надеюсь, кубковой?

- Нормальное, рабочее, добрались нормально с Калининграда сразу сюда прилетели. Так что всё нормально.

- У «Ростова» было на день больше относительно «Рубина» на подготовку к этой игре. Будет ли это преимуществом? Учитывая, что сроки и у «Рубина», и у «Ростова» были короткие.

- Возможно, да, но не думаю, да, у нас было на день больше, но день мы истратили на переезд, перелет, так что не думаю. Тем более у нас, например, многие или все игроки, кто не играл в Калининграде, так что дело не в усталости, нашей точно.

- Перспективы в Кубке у «Ростова» поинтереснее, чем в чемпионате. Нет ли мысли, что в этом сезоне Кубок для «Ростова» более важный турнир, чем обычно?

- Нет, абсолютно нет, состав посмотрите и поймете всё.