Тихий — о крупном поражении от «Спартака»: «Счёт не по игре»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о крупном поражении своей команды от «Спартака» (0:3) в четвёртом туре группового этапа Кубка России.

«Двоякое впечатление. Вроде начали матч нормально, отрезками все было неплохо. Но нельзя сказать, что довольны игрой, потому что окончательный счет – 0:3. Точно могу сказать, что счет не по игре», — приводит слова Тихого портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Тихий принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Напомним, в игре со «Спартаком» футболист покинул поле на 26-й минуте из-за сильного спазма.