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Рахимов: «Лишний день подготовки не даёт большого преимущества»

20 Сентября 2023 • 17:15 Комментировать
Рубин
1:1
Ростов
1 2.30 X 3.55 2 3.15
2-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Посмотрели состав. Опять перед Кубком изменились все 11 игроков. Почему так?

- Я об этом не думал, почему так. Считаю, что после матча с «Зенитом», когда прошло чуть больше двух дней, нужны изменения, потому что максимального стопроцентного восстановления у многих не будет, нужны свежие игроки. Те игроки, которые имеют меньше практики - исходя и этого и каких-то других моментов, мы все-таки решили посмотреть и новичков в этой игре и в то же время освежить по составу команду.

- У «Ростова» было на день больше на подготовку к этой игре. Валерий Карпин не согласился с тем, что это преимущество для команды. А вы согласны?

- Да нет, многое зависит от того, что происходит, от логистики, что касается «Ростова», от физического состояния футболистов, от того, были травмированные или нет. Там достаточно много таких моментов, на которые нужно обращать внимание. Зачастую этот день не дает такого преимущества, тем более если мы говорим о «Ростове», то это еще и перелеты. Поэтому я думаю, что Валерий Георгиевич прав во многом, потому что это не всегда преимущество.

- Об одном игроке хотел спросить. Учитывая, что в Кубке есть ротация вратарей, многие, может быть, ожидали сегодня появление Шамова в стартовом составе, но вы все-таки сделали ставку на Яновича. Получается, он основной вратаря для Кубка в «Рубине»?

- Никита давно с командой, он знает требования тренерского штаба, он знает требования тренера вратарей. Шамов три с половиной месяца был без команды. Естественно, я не считаю, что он будет в очень хорошей форме после того, как он неделю или 10 дней позанимался с командой, поэтому выбор сегодня пал на Яновича.

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Рубин Рашид Рахимов
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