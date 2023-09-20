Чалов не реализовал 11-метровый, но ЦСКА всё равно опять победил «Сочи» по пенальти

Спустя три недели ЦСКА и «Сочи» – нынешняя и бывшая команды Владимира Федотова соответственно – вновь встретились между собой в рамках Кубка России.

30 августа ЦСКА одержал победу в гостях над «Сочи» на некачественном газоне в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время. В разных группах Кубка по-разному, а в этом квартете третий и четвёртый тур оказались отзеркалены. То есть данные команды сразу снова сыграли друг против друга в рамках этого турнира.

И те, и другие подходили к очной встрече на фоне проблем внутри чемпионата. ЦСКА имеет в РПЛ четырёхматчевую безвыигрышную серию, а «Сочи» там проиграл три раза подряд. Если при этом позиции Владимира Федотова на посту главного тренера «красно-синих» всё равно не особо пострадали, то Дмитрий Хохлов ушёл в отставку из стана «барсов».

На освободившееся место в штабе «Сочи» поднялся Александр Точилин, раньше уже бывавший главным тренером этого клуба. А что касается личных встреч ЦСКА и «Сочи», также ещё напомним, что они пересекались в Москве 13 августа в рамках чемпионата. «Армейцам» в тот день пришлось в концовке вырывать победу после пропущенного ответного гола.

«Красно-синие» в отчётном матче предсказуемо заиграли первым номером, но без серьёзных обострений в атаке. Дальний удар Файзуллаева пришёлся в руки Гойло. Келлвен, получив в зоне правого инсайда пас от Гайича, также переправил мяч в перчатки вратаря соперника. Сочинцы при этом не желали всё время отсиживаться сзади. На 23-й минуте они исполнили розыгрыш, при котором Нобоа вывел Мелкадзе на ударную позицию, и Георгий пробил рядом с правой штангой.

На 34-й минуте у Мелкадзе снова нарушился прицел в ту же сторону после скидки Макарчука. «Армейцы» ответили ударом Чалова головой с левого угла вратарской после наброса Файзуллаева – Гойло смахнул мяч за лицевую. Ну а в последнюю пятиминутку первого тайма весомый повод порадоваться получили сочинцы. После удара Юсупова и рикошета от Мухина мяч прошёл рядом со створом, зато когда Юсупов подключил справа Мелкадзе, а тот навесил, Нобоа замкнул передачу в сетку (0:1).

После перерыва ЦСКА осаждал чужие ворота, ну и пошли замены, естественно. Однако тот же Заболотный, получив на 71-й минуте передачу от Глебова, не попал в правый угол примерно с линии штрафной площади. Чуть позже Гайич не переиграл в ближнем бою с Гойло после паса на ход от Файзуллаева. А до этих эпизодов был отменён гол сочинца Мелкадзе из-за офсайда прострелившего на него Маргасова.

И всё-таки ЦСКА сумел отыграться. На 78-й минуте Обляков заработал угловой и сам же забил ногой после подачи корнера справа от Давилы. Мяч прошёл между ног Гойло, счёт стал 1:1. Впрочем, значимость ответного гола «красно-синих» едва не нейтрализовал Мелкадзе. Выбежав один на один, экс-форвард «Спартака» буквально простил «армейцев», пробив прямо в Торопа.

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Очень нервной стала для болельщиков ЦСКА вторая добавленная минута из трёх, куда уместились сразу серия спасений от Торопа после ударов с близких дистанций. В свою очередь, и Заболотный пытался вырвать для хозяев победу в основное время с правого угла вратарской, но также не получилось. Итогом стала серия пенальти. В ней не реализовали свои попытки Чалов, Макарчук и Батырев (все удары отбили вратари). Победный для ЦСКА одиннадцатиметровый забил Обляков в левую девятку (4:2). Таким образом, «армейцы» спустя три недели снова обыграли «Сочи» по пенальти.

Кирилл Иванцов