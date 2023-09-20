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Два сэйва Помазуна в серии пенальти принесли «Уралу» победу над «Локомотивом» в Кубке России

20 Сентября 2023 • 17:02 Комментировать
Урал
0:0
Локомотив Москва
окончен после пенальти

«Урал» и «Локомотив» встретились в Екатеринбурге в рамках группы B Пути РПЛ Кубка России.

Протокол игры  
Урал

0:0

пен. 4:2

Локомотив Москва
Помазун ИльяКулаков ДенисЭмерсон РамосБегич СильвиеСиссе Ибраима 87' (Сунгатулин Фаниль ( 87') Егорычев Андрей 62' (Дмитриев Игорь ( 62') Юшин Александр 71' (Бикфалви Эрик ( 71') КикиМалькевич Владислав 71' (Мосин Егор ( 71') Ишков Илья 62' (Мишкич Даниэль ( 62') Гильерме Шеттине
Запасные: Филипенко ЕгорБуркин ДмитрийКаштанов АлексейМамин АртёмАюпов Тимур
Лантратов ИльяНенахов Максим  77'Морозов Евгений  85'Фассон ЛукасСильянов АлександрТикнизян Наир 59' (Митай Марио ( 59') Карпукас АртёмМарадишвили Константин 80' (Щетинин Михаил ( 80') Пиняев Сергей 59' (Дзюба Артём ( 59') Миранчук Антон 80' (Жемалетдинов Рифат ( 80') Сулейманов Тимур 59' (Глушенков Максим ( 59')
Запасные: Самошников ИльяПогостнов ЕгорКуликов ДаниилКузьмичёв ИванРаков ВадимГильерме дос СантосХудяков Даниил
20 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

По итогам первого круга группового этапа Кубка «Локомотив» шёл на первом месте группы B с шестью очками. «Железнодорожники» в этом турнире успели последовательно обыграть «Урал» и «Рубин», после чего потерпеть в гостях поражение от «Ростова». «Урал» же имел в своём активе три очка. После проигрыша «Локомотиву» он победил «Ростов» и уступил «Рубину».

В минувшее воскресенье «путейцы» потерпели в чемпионате неожиданное домашнее поражение от «Оренбурга», прервав свой ряд из двух побед в Премьер-лиге. «Урал» же сыграл также в родных стенах вничью с «Факелом», не сумев выиграть в РПЛ третий матч кряду. То есть обе команды подходили к отчётной встрече в не самом лучшем расположении духа.

В самом начале матча гости не могли справиться с проходами Ишкова, и после одного из них с ударом Лантратов не очень уверенно отразил мяч. На шестой минуте Гильермо Шеттине мог открыть счёт примерно с линии штрафной площади, пробив в правый угол, однако Лантратов перевёл мяч на угловой. А случае гола поработал бы ВАР, так как чуть раньше Егорычев не только поучаствовал в эпизоде с падением Марадишвили, но и совершенно чётко подыграл себе рукой.

Далее были два удара по воротам со второго этажа со стороны «железнодорожников». Тикнизян не попал в створ после флангового перевода, а Сулейманов направил мяч в руки Помазуна, когда Антон Миранчук навесил из глубины поля со штрафного. Через несколько минут снова Шеттине пробовал забить со средней дистанции и не смог напугать Лантратова. Немного позже визитёры подали угловой, и мяч от Эмерсона попал в штангу ворот «Урала».

На старте второго тайма Шеттине из-за пределов штрафной перспективно приложился под перекладину, однако не дремавший Лантратов сотворил сэйв. В районе часа игры оба тренера провели не по одной замене, и появившиеся на поле футболисты стали активными участниками интересных эпизодов. Дмитриев промахнулся с левого полуфланга в контратаке, а Дзюба едва не стал автором голевой передачи, покатив влево на Сильянова, но тот пробил нестрашно для Помазуна.

Серии пенальти не состоялось бы, если бы Помазун на последних секундах компенсированного времени не парировал удар Жемалетдинова с приличной дистанции в левый нижний угол. Но выполнил свою задачу вратарь «Урала» и в том случае, и позднее. В серии одиннадцатиметровых «Локомотив» не реализовал первый и третий свои удары – Митай и Жемалетдинов не переиграли всё того же Помазуна. В итоге «Урал» одержал победу по пенальти со счётом 4:2 и взял относительный реванш за поражение в первом круге группового этапа. Относительный – потому что «железнодорожники» тогда победили в игровое время, без серии пенальти.

Кирилл Иванцов

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