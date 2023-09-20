​Ерохин будет капитаном: «Зенит» назвал состав на матч в Грозном

В среду «Зенит» проведёт гостевой матч против «Ахмата» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Васютин, Круговой, Эракович, Алип, Ренан, Сутормин, Коваленко, Ерохин, Ду Кейрос, Васильев, Сергеев.

Отметим, что с капитанской повязкой «Зенит» на поле выведет полузащитник Александр Ерохин.

Кубковый матч между «Ахматом» и «Зенитом» начнётся в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.