«Сочи» открыл счёт в конце первого тайма матча с ЦСКА

«Сочи» проводит первый матч после отставки главного тренера Дмитрия Хохлова. В первом тайме кубкового поединка против ЦСКА южане достаточно часто наносили удары по воротам, и в итоге количество перешло в качество. На 43-й минуте был открыт счет. Георгий Мелкадзе выполнил подачу с правого края штрафной, и набежавший Кристиан Нобоа поразил правый угол ворот соперника.

В случае победы подопечные Александра Точилина выйдут на первое место в своей группе.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.