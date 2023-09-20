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«Сочи» открыл счёт в конце первого тайма матча с ЦСКА

20 Сентября 2023 • 15:48 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Сочи
1 1.70 X 4.00 2 4.90
2-й тайм

«Сочи» проводит первый матч после отставки главного тренера Дмитрия Хохлова. В первом тайме кубкового поединка против ЦСКА южане достаточно часто наносили удары по воротам, и в итоге количество перешло в качество. На 43-й минуте был открыт счет. Георгий Мелкадзе выполнил подачу с правого края штрафной, и набежавший Кристиан Нобоа поразил правый угол ворот соперника.

В случае победы подопечные Александра Точилина выйдут на первое место в своей группе.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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ЦСКА Москва Сочи
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