«Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3

В Кубке России по футболу встречаются «Ахмат» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Зенит
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Протокол игры
|(1:0) Ковачев Светослав4'
|(2:0) Олейников Иван14'
|27'Сергеев Иван II (2:1)
|33'Сергеев Иван II (2:2)
|42'Кассьерра Матео (2:3)
|(3:3) Ильин Владимир69'
Опарин Михаил•Уциев Ризван• 50'Быстров Марат•Челикович Ясмин•Харин Евгений•Швец Антон•Олейников Иван57' (Даниэл Жуниор (57') •Камилов Владислав38' (Камило Рейжерс (38') •Ковачев Светослав•Гбамбле Нене57' (Ильин Владимир (57') •Конате Мохамед II57' (Тодорович Дарко (57')
Васютин Александр•Эракович Страхинья•Алип Нуралы•Ренан Роберт•Круговой Данил•Сутормин Алексей63' (Фернандес Марио (63') •Кейрос Ду•Васильев Дмитрий Алексеевич19' (Кассьерра Матео (19') •Коваленко Александр62' (Дуглас Сантос (62') •Ерохин Александр•Сергеев Иван II
20 сентября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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