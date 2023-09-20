«Рубин» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Кубке России по футболу встречаются «Рубин» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рубин - Ростов
Доступ после регистрации
Протокол игры
|27'Игнатов Герман (0:1)
|(1:1) Апшацев Марат49'
Коновалов Игорь•Мартынович Александр•Ширяев Максим•Дрезгич Урош• 45'Кузнецов Даниил II•Безруков Руслан•Апшацев Марат•Янович Никита•Сорокин Егор•Чумич Никола•Уридия Мераби
Медведев Никита•Прохин Данила•Кирш Илья46' (Мелёхин Виктор (46') •Семенчук Давид64' (Голенков Егор (64') •Игнатов Герман•Лангович Андрей•Акбашев Роман64' (Уткин Даниил (64') •Комаров Иван•Щетинин Кирилл•Ионов Алексей64' (Глебов Данил (64') •Тугарев Роман
20 сентября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
Бан пользователя