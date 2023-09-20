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«Рубин» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

20 Сентября 2023 • 16:45 Комментировать
Рубин
1:1
Ростов
1 2.30 X 3.55 2 3.15
2-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Рубин» и «Ростов».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Рубин - Ростов

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Рубин1:1Ростов
 27'Игнатов Герман (0:1)
(1:1) Апшацев Марат49' 
Коновалов ИгорьМартынович АлександрШиряев МаксимДрезгич Урош  45'Кузнецов Даниил IIБезруков РусланАпшацев МаратЯнович НикитаСорокин ЕгорЧумич НиколаУридия Мераби
Запасные: Рожков ИльяДюпин ЮрийРахмоналиев УмаралиФамейе ДжоэльДаку МирлиндШамов ЕгорИву УгучуквуРанджелович ЛазарВуячич ИгорГрицаенко АлексейКабутов Дмитрий
Медведев НикитаПрохин ДанилаКирш Илья 46' (Мелёхин Виктор ( 46') Семенчук Давид 64' (Голенков Егор ( 64') Игнатов ГерманЛангович АндрейАкбашев Роман 64' (Уткин Даниил ( 64') Комаров ИванЩетинин КириллИонов Алексей 64' (Глебов Данил ( 64') Тугарев Роман
Запасные: Цулая МихаилВахания ИльяТерентьев ДенисМиронов АлексейБайрамян ХоренЧернов ЕвгенийПесьяков Сергей
20 сентября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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