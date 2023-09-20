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Галактионов: «У Дзюбы хватит футболок»

20 Сентября 2023 • 15:02 Комментировать
Урал
0:0
Локомотив Москва
2-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов  дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Как готовились? Потому что небольшой люфт после матча с «Оренбургом» и перед «Уралом»?

- Действительно, времени не так много. Самое главное - было правильно восстановиться. Сейчас надо понять, насколько наши игроки готовы, серьезных травм нет, все успели восстановиться, поэтому изменения не большие. Все готовы играть.

- Очевидно, что в таких случаях присутствует ротация, но сегодня вообще в заявке нет Баринова. Что с ним, где он?

- Было довольно неприятное столкновение в последнем матче с «Оренбургом», поэтому по медицинским  показаниям приняли решение, что он останется в Москве и будет готовиться к игре с «Зенитом».

- Как вы считаете, по сравнению с первым поединком, кубковым, состояние «Урала» поменялось? И в чем?

- Прекрасно понимаем, что этот соперник - достаточно добротная квалифицированная команда, которая достаточно организованно играет, тем более на своем поле, поэтому нас предстоит тяжелый поединок, мы к этому готовимся, и ребят нацеливем на это. Определенные нюансы с ними проговорили. Нам очень важно сейчас оттолкнуться от своего качества игры, потому ччто некоторые моменты с предыдущего матча нас не устроили. Вот это надо поправить. Самое главное - реакция на последний матч. Нам надо побеждать и показывать  положительный результат.

- Сколько игровых футболок взял в Екатеринбург Артём Дзюба?

- Если на нем будут зарабатываться фолы, то этих футболок хватит.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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