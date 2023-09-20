Ганчаренко: «Состав у «Локомотива» достаточно сбалансированный, и он может сделать достаточно хорошую ротацию»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Начнем с состава. Сегодня есть и Малькевич, и Шеттине. Но главное для меня персонально - это Ишков. Насколько он готов на все 90 минут?

- Почему молодой парень будет не готов? Он в сборной хорошо сыграл, почти, вторую игру особенно, провел всю. Не вижу проблем, почему бы ему не сыграть в старте. Он сыграл много по времени.

- Что касается Малькевича, насколько он готов сегодня?

- То же самое, у него хороший игровой тонус, он выносливый, быстрый. Поэтому нам такие игроки нужны.

- Что изменилось по сравнению с прошлым матчем против московского «Локомотива», который был в самом начале сезона?

- В любом случае какая-то ротация есть, есть груз каких-то предыдущих игр. В любом случае состав у «Локомотива» достаточно сбалансированный, и он может сделать достаточно хорошую ротацию. Посмотрим, это игра, в ней всякое бывает. Результат будет зависеть от каких-то деталей.

- Вы уже сказали про груз предыдущих матчей. За последние четыре игры «Урал» забил только один гол, это было в поединке против «Рубина». Груз отсутствия забитых мячей есть?

- В любом случае мы пытаемся найти вопрос, компенсировать или создать больше моментов, какие-то изменения в тренировочный процесс внести, чтобы забивать больше.