Точилин: «Наша задача была за короткое время чуть встряхнуть команду»

Тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Уже не в первый раз возглавляете команду. Какие эмоции сейчас после этого назначения?

- Да никаких эмоций, просто очень важная для нас игра, тяжелый период. Все мысли и эмоции только о предстоящей игре.

- Эмоциональная концовка была в игре со «Спартаком», пропустили в самом конце. Проиграли, после этого отставка Дмитрия Хохлова. Как команда реагировала на это всё? Не так много дней было для подготовки к сегодняшней игре против ЦСКА. Хватило ли этого, чтобы восстановиться физически и эмоционально?

- Команда, наверное, первое ощущение, достаточно тяжело на это среагировала. Наша задача была за короткое время чуть встряхнуть. А насколько это удалось, игра покажет.

- Что вообще за эти несколько дней, на ваш взгляд, в первую очередь вы должны были сделать, что вам удалось донести до команды за этот отрезок?

- В первую очередь, что жизнь продолжается. Это наша футбольная жизнь - отставки. А их дело - выходить каждый день и доказывать свой уровень, своем мастерство и побеждать. Тем более, лучшее средство против этой хандры - предстоящая игра с положительным результатом.