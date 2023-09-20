Федотов: Сегодняшний «Сочи» уже отличается от моей команды

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- У вас был невероятно эмоциональный матч против «Крыльев Советов» несколько дней назад. В каком эмоциональном состоянии команда прямо сейчас? Успели ли восстановиться?

- Хороший по накалу, думаю, что матч очень понравился зрителям. Он был непростой для нас, 0:2, и потом пришлось… не скажу, что мы плохо играли, но потом допустили ошибки и пропустили два гола. Затем приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения и были близки, чтобы даже вырвать победу. Это дорогого стоит, да, эмоции, но было достаточно времени. Да и Кубок, это, как говорится, другой турнир, другие эмоции, поэтому мы с хорошим настроением подходим к этому матчу.

- У вас отличная статистика в матчах против «Сочи». Всё еще идеально знаете эту команду? Или сегодняшний «Сочи» слишком сильно отличается от того клуба, который тренировали вы?

- Наверное, отличается, потому что времени уже прошло достаточно много. Да, знакомых людей, знакомых лиц, друзей, товарищей много. Тем не менее, все решается на футбольном поле. Здесь, думаю, что стечение обстоятельств. Мы дома, мы хотим побеждать. Это Кубок, этап на пути к заветному трофею.

- Проблема с центральными защитниками продолжались в матче против «Крыльев Советов». Почему сегодня в центре обороны выходит Мухин, а не, например, профильный центральный защитник Лукин или Набабкин, который часто на этой позиции играл?

- Здесь мы отталкиваемся от того, что опорный полузащитник с хорошими навыками движения мяча, технической оснащенностью. Наверное, очень похоже всё. И скоростные качества, всё здесь в пользу Мухина. Выбрали такой вариант.

- Можно назвать это репетицией центра обороны перед матчем против «Ростова»?

- Здесь, наверное, не стоит говорить о репетиции. Здесь конкретный матч на Кубок. У нас не будет Роши по причине красной карточки. Мы услышали об ошибке арбитра, почему-то мы говорили об этом в процессе, но этого никто не услышал, поэтому мы остались без центрального защитника перед важным матчем. Это уже другая история. Мы сейчас в Кубке.