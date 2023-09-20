ЦСКА - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Кубке России по футболу встречаются ЦСКА и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Сочи
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Протокол игры
|43'Нобоа Кристиан (0:1)
Тороп Владислав•Агапов Илья•Виллиан Роша•Гаич Милан II•Келлвен Дуглас46' (Глебов Кирилл (46') •Файзуллаев Аббосбек•Кисляк Матвей•Мендес Виктор•Мухин Максим•Чалов Фёдор•Обляков Иван
Гойло Никита•Мещанинов Артём•Литвинов Вячеслав•Макарчук Артём•Юрганов Игорь•Батырев Амир•Маргасов Тимофей•Де лас Куэвас Мигель•Нобоа Кристиан46' (Ангбан Викторьен (46') •Мелкадзе Георгий•Юсупов Артём46' (Крамарич Мартин (46')
20 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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