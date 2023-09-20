​«Локомотив» объяснил отсутствие Баринова в заявке

Полузащитник Дмитрий Баринов не попал в заявку «Локомотива» на кубковую игру против «Урала». Клуб объяснил это медицинскими показаниями игрока.

«Баринов по медицинским показаниям остался в Москве, где индивидуально готовится к следующему матчу», - говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

Отметим, что в последней игре Премьер-лиги против «Оренбурга» (поражение «Локомотива» 0:2) Баринов имел неприятное столкновение.

Матч против «Урала» в Кубке России «Локомотив» начнёт в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.