​Дзюба – в запасе «Локомотива» на матч с «Уралом»

В среду «Локомотив» проведёт гостевой матч против «Урала» в рамках четвёртого тура групповой стадии Кубка России. Наставник московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Марадишвили, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

С капитанской повязкой на поле выйдет голкипер Илья Лантратов. Нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба начнёт игру на скамейке запасных.

Кубковый матч между «Уралом» и «Локомотивом» начнётся в 15:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.