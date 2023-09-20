Акинфеев в запасе: ЦСКА назвал состав на матч с «Сочи»

В среду ЦСКА проведёт домашний матч против «Сочи» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тороп, Келлвен, Мухин, Роша, Агапов, Гайич, Кисляк, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

Вратарь Игорь Акинфеев и ещё ряд футболистов основы ЦСКА начнут кубковую игру против «Сочи» на скамейке запасных.

Матч между ЦСКА и «Сочи» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.