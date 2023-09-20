«Урал» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Урал» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Локомотив Москва
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Протокол игры
Помазун Илья•Кулаков Денис•Эмерсон Рамос•Бегич Сильвие•Сиссе Ибраима•Егорычев Андрей•Юшин Александр•Кики•Малькевич Владислав•Ишков Илья•Гильерме Шеттине
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Сильянов Александр•Тикнизян Наир59' (Митай Марио (59') •Карпукас Артём•Марадишвили Константин•Пиняев Сергей59' (Дзюба Артём (59') •Миранчук Антон•Сулейманов Тимур59' (Глушенков Максим (59')
20 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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