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Широков прокомментировал выход «Леона Сатурна» в 1/32 финала

14 Сентября 2023 • 11:01 Комментировать

Футбольный клуб «Леон Сатурн» пробился в 1/32 финала кубкового Пути регионов. Команда Романа Широкова не смогла забить «Химику-Августу» в основное время, а в серии пенальти была точнее (3:1).

После игры наставник коллектива из Раменского отметил соперника: «Первый раз в этом сезоне оказались в ситуации, чтобы нас так активно прессинговали», - приводят слова Широкова «Вести Подмосковья».

Также тренер добавил, что на протяжении  стартовых 20 минут его подопечные не могли приспособиться к сопернику, после чего всё наладилось. Широков отметил, что лично тренировал голкипера, пробивая пенальти на занятии.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Леон Сатурн
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