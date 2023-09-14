Широков прокомментировал выход «Леона Сатурна» в 1/32 финала

Футбольный клуб «Леон Сатурн» пробился в 1/32 финала кубкового Пути регионов. Команда Романа Широкова не смогла забить «Химику-Августу» в основное время, а в серии пенальти была точнее (3:1).

После игры наставник коллектива из Раменского отметил соперника: «Первый раз в этом сезоне оказались в ситуации, чтобы нас так активно прессинговали», - приводят слова Широкова «Вести Подмосковья».

Также тренер добавил, что на протяжении стартовых 20 минут его подопечные не могли приспособиться к сопернику, после чего всё наладилось. Широков отметил, что лично тренировал голкипера, пробивая пенальти на занятии.