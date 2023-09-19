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Хаджи похвалил «Спартак»: «Промес здорово сыграл»

19 Сентября 2023 • 23:45 Комментировать
Пари НН
0:3
Спартак Москва
окончен

Московский «Спартак» возвращается в строй, команда обыграла в кубковом матче «Пари НН», забив нижегородцам целых три мяча. Выступление «Спартака» похвалил бывший администратор клуба Александр Хаджи, который особо отметил игру нидерландского нападающего Куинси Промеса.

- Главное сейчас - не упустить это победный дух. Промес, конечно, здорово сыграл. Еще не зарядился, но заряжается спартаковским духом, - цитирует слова Александра Хаджи Rusfootball.info.

Что касается российского чемпионата, то там «Спартаку» в следующем туре предстоит сыграть с московским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Хаджи
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