Хаджи похвалил «Спартак»: «Промес здорово сыграл»

Московский «Спартак» возвращается в строй, команда обыграла в кубковом матче «Пари НН», забив нижегородцам целых три мяча. Выступление «Спартака» похвалил бывший администратор клуба Александр Хаджи, который особо отметил игру нидерландского нападающего Куинси Промеса.

- Главное сейчас - не упустить это победный дух. Промес, конечно, здорово сыграл. Еще не зарядился, но заряжается спартаковским духом, - цитирует слова Александра Хаджи Rusfootball.info.

Что касается российского чемпионата, то там «Спартаку» в следующем туре предстоит сыграть с московским «Динамо».