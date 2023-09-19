Юран раскритиковал судейство в матче против «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче четвёртого тура Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака».

Напомним, что на 17-й минуте защитник столичного клуба Никита Чернов ударил по лицу Виктора Александрова в своей штрафной, но никаких санкций не последовало.

«У резервного спросил, не нарушение ли это. Он ответил: «Мяч не в игре был». Или, если это «Спартак», то можно? Давайте мы другие клубы и футболистов уважать будем», - заявил Юран на пресс-конференции.

Напомним, что «Спартак» одержал разгромную победу со счётом 3:0.