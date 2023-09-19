Игнашевич - о матче с «Крыльями Советов»: «Безусловно, тренерское поражение»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении от самарских «Крыльев Советов» (1:2) в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Специалист извинился перед болельщиками, отметив, что вся вина лежит на нем, так как он выбирал состав, а игроки были не на своих позициях.

«Безусловно, тренерское поражение. Если подытожить игру, то если что-то не получается — нужно находить резервы и другие качества», - заявил Игнашевич после игры.

Стоит отметить, что «Балтика» продолжает лидировать в группе с девятью очками в активе.