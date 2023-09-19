Бителло рассказал, как проходит его адаптация в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Бителло рассказал, как проходит его адаптация в столичном клубе.

«Хорошо, что есть испаноязычные игроки, которые мне помогают в адаптации, особенно на поле. Диего (Лаксальт), Фаби (Бальбуэна), Николас (Перез) подсказывают слова, во время матча я через них могу спросить, если что-то нужно», - приводит слова бразильца пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что «Динамо» купило 23-летнего футболиста у «Гремио» за десять миллионов евро.

Бителло смог отметиться первым голом за новую команду в кубковом матче против «Краснодара».