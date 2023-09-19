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Бителло рассказал, как проходит его адаптация в «Динамо»

19 Сентября 2023 • 22:10 Комментировать
Краснодар
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Нападающий московского «Динамо» Бителло рассказал, как проходит его адаптация в столичном клубе.

«Хорошо, что есть испаноязычные игроки, которые мне помогают в адаптации, особенно на поле. Диего (Лаксальт), Фаби (Бальбуэна), Николас (Перез) подсказывают слова, во время матча я через них могу спросить, если что-то нужно», - приводит слова бразильца пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что «Динамо» купило 23-летнего футболиста у «Гремио» за десять миллионов евро.

Бителло смог отметиться первым голом за новую команду в кубковом матче против «Краснодара». 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Бителло
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