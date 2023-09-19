Полузащитник «Крыльев Советов» Ушаков получил сотрясение мозга в матче против «Балтики»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии полузащитника Егора Ушакова, который получил повреждение в матче группового этапа Кубка России против «Балтики» (2:1).

Специалист отметил, что после матча игрока увезла скорая, и у него было выявлено сотрясение мозга.

«Решение о том, будем ли мы его брать с собой (прим. - на ближайшую выездную игру), будет принято утром. Сейчас состояние у него нормальное, но если станет хуже, может оставим здесь. Это будет медицинское решение», - приводит слова Осинькина «РИА Новости».