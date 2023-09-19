Никита Чернов: «Теперь можно расслабленно играть»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался после победы над «Пари НН» (3:0) в четвёртом туре группового этапа Кубка России.

«Получится продолжать в том же духе? Хотелось бы. Мы уже вышли из группы. Теперь можно расслабленно играть. Это чревато для «Спартака»?

Я больше о том, что можно сыграть в свое удовольствие», — приводит слова Чернова портал «РБ Спорт».

«Спартак» выиграл все четыре матча в текущем сезоне Кубка России и досрочно оформил себе выход в плей-офф Пути РПЛ с первого места.

В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Динамо», а заключительным соперником станет «Краснодар».