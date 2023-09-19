Никита Чернов — о моменте с Александровым: Я ему сказал, что нечаянно попал, а он ответил, что ничего страшного

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об эпизоде с ударом игрока «Пари НН» Виктора Александрова.

«Я сделал апперкот? Ничего такого. Просто нечаянно попал. Мне тоже пару раз «прилетало». Это игровые моменты. Я извинился, сказал Александрову, что нечаянно попал, а он ответил, что ничего страшного», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран остался недоволен работой судей в эпизоде с Александровым. По мнению специалиста, Чернов должен был получить красную карточку.

«Спартак» одолел «Пари НН» в матче группового этапа Кубка России со счетом 3:0. Чернов провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.