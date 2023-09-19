Хаджи — о победе над «Пари НН»: «Спартак» не наиграл на три гола — повезло»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился комментарием после крупной победы «красно-белых» над «Пари НН».

Встреча четвертого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Молодцы, забили три мяча, выиграли. Но, конечно, на три гола мы не наиграли. Даже на два не наиграли. На один — да. Но забили три. Повезло, но все равно молодцы», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

Функционер считает, что главное для «Спартака» сейчас — не упустить победный дух.

«Спартак» досрочно выиграл свою группу в Кубке России и вышел в плей-офф Пути РПЛ.

В следующем туре «красно-белые» сыграют с московским «Динамо».

