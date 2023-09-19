Наумов: «Спартак» продолжает удивлять»

Российский функционер Николай Наумов высказался о крупной победе «Спартака» над «Пари НН» (3:0) в матче Кубка России.

«Спартак» продолжает удивлять. В прошлом матче была тяжелая победа «на флажке» над «Сочи», а сейчас крупно обыграли «Пари НН». Хотя добиться успеха москвичам было трудно, ведь нижегородцы сыграли от обороны», — цитирует Наумова Vprognoze.

Функционер признался, что при счете 1:0 думал о предстоящей серии пенальти, но «Спартак» смог забить второй гол и потом довести дело до разгрома.

Авторами голов в составе «красно-белых» стали Леон Классен, Кристофер Мартинс и Квинси Промес.

Следующий матч «Спартака» пройдет 23 сентября. В рамках девятого тура РПЛ команда Гильермо Абаскаля сойдется в дерби с «Динамо».