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Кечинов: «Игра «Спартака» с «Пари НН» была равная до того момента, пока не вышел Промес» эксклюзив

19 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать
Пари НН
0:3
Спартак Москва
окончен

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Пари НН», 3:0, в матче Кубка России.

- Ничего не предвещало крупной победы «Спартака» по игре. Почему она случилась?

- Согласен. Счет не отражает весь ход событий на поле. Долгое время «Пари НН» прилично выглядел, несмотря на то, что «Спартак» быстро открыл счет. Была равная игра до того момента, пока не вышел Промес. Своим индивидуальным мастерством он сделал счет разгромным.

- Согласны с арбитром, который отменил гол хозяев в начале второго тайма?

- Там Умяров был первым на мяче. Если не приглядываться, поначалу было видно, что Севикян собирался бить по мячу, и нарушил правила Наиль. А если смотреть на повторе, Умяров был первым на мяче, и в этот момент футболист «Пари НН» бьет его в ахилл. Это нарушение правил.

- Игра в обороне «Спартака» налаживается? Вторую игру «красно-белые» провели на ноль.

- Хотелось бы в это верить. Давно такого не было, чтобы мы увидели две сухие победы «Спартака».

- Бабич вытеснил Джикию из основы?

- Еще рано об этом говорить. Он провел пару матчей, причем на хорошем уровне. И помимо того, что сыграл надежно в защите, еще и забил мячи. Но пусть пройдет какое-то время. То, что это качественный футболист, – видно. Но все-таки Джикия – лидер команды. Думаю, в следующем матче выйдет Бабич с Дуарте.

- Бабича некоторые сравнивают с Жиго. Вы видите сходство?

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- Если только по габаритам, по неуступчивости. Плюс то, что он забивает мячи. Но Бабич – левоногий, а Жиго был правша.

- Если «Спартак» потеряет Мелёшина из-за травмы, получается, что Соболеву нет альтернативы?

- Квинси может сыграть впереди. Есть молодые ребята. Можно Бонгонда поставить. Но я думаю, Мелёшин ненадолго выбыл.

- Можно сказать, что «Спартак» преодолевает кризис?

- Любая победа добавляет психологической уверенности. Две победы подряд – чего можно желать лучше? Команде нужны положительные эмоции, сплочение.

- Следующий матч с «Динамо». Чего ждете от игры, учитывая, что «бело-голубые» в последних двух встречах выиграть не смогли?

- Будет интересный матч. «Динамо» пытается играть в зрелищный футбол. Мой фаворит – это однозначно «Спартак». Естественно, мы увидим забитые мячи, но не думаю, что будет такой счет, как в недавнем кубковом поединке. Там у «Динамо» играли другие ребята. У «Спартака» тоже в чемпионате выходит один состав, в Кубке – другой. Получается, у Абаскаля есть два равноценных состава. Любой тренер может об этом только мечтать. Но с другой стороны это неправильно, потому что у тренера должен быть стабильный стартовый состав на все турниры. Это залог успеха любой серьезной команды. Когда идет передергивание состава, ничего хорошего это не дает, потому что игроки начинают дергаться. Они не уверены, что выйдут в следующем матче, даже если сыграли хорошо. Это их нервирует.

Елена Григорьевская

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Валерий Кечинов Пари НН Квинси Промес Спарта Москва
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