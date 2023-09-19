Агент Кади рассказал о готовности игрока после матча с «Динамо»

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о готовности своего клиента после матче Кубка России против «Динамо».

«Кади забил отличный гол, рад, что он сегодня помог «Краснодару» победить. Он не играет полные 90 минут из-за выбора главного тренера, а так он готов на все 100%», – заявил агент хавбека в интервью Metaratings.ru. Также Алиск выразил надежду на выигрыш чемпионата России клубом своего клиента по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что «Краснодар» обыграл «Динамо» в домашнем матче четвёртого тура Пути РПЛ в серии пенальти после ничьи 1:1 в основное время. Кади отличился голом во втором подряд матче в составе «быков».