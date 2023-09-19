Джикия заявил, что пауза на игры сборных пошла «Спартаку» на пользу

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил состояние команды после международной паузы.

«Пауза пошла на пользу, не было результата. Побеждать всегда приятно. Сейчас совсем другое настроение, и это радует. 32 тысячи на стадионе? Ни для кого не секрет, что у «Спартака» самая большая аудитория», — передает слова Джикии «Чемпионат».

19 сентября «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Ранее «красно-белые» одолели в рамках РПЛ «Сочи» (1:0).

Следующим соперником команды Гильермо Абаскаля станет «Динамо». Игра девятого тура чемпионата России состоится 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.