Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гладилин: «22 человека могут оказаться в стартовом составе, не помню, чтобы в истории «Спартака» такое было» эксклюзив

19 Сентября 2023 • 20:38 Комментировать
Пари НН
0:3
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру «красно-белых» в матче с «Пари НН».

- Как вам игра «Спартака» с «Пари НН»?

- Считаю, что была как двусторонка. Мы увидели открытый футбол, без напряга. «Спартак» уже имеет такой запас очков в этом турнире, что матчи на этой стадии для команды уже как тренировочные. Абаскаль дал поиграть тем, кто обычно остается в запасе. Хозяева, кстати, сделали так же. Поэтому какие-то далеко идущие выводы делать не стоит. Тем более что нижегородцы в группе уже обречены. А гости провели подготовительный матч к игре с «Динамо».

- Игра в обороне москвичей улучшается, если учитывать матч с «Сочи», ведь вторую игру «красно-белые» провели на ноль?

- Опять же рано так говорить. Показательным будет следующий матч с «Динамо». Хотя чемпионат выровнялся, и нет явных лидеров. Но «бело-голубые» сейчас находятся в хорошем состоянии. А вот какой состав выйдет у «Спартака», угадать очень сложно. Тем более, после победы у Абаскаля добавится головной боли с выбором состава. Он сам себе ее создает, потому что у него 22 человека, и каждый из них может оказаться в стартовом составе. Я не помню, чтобы в истории «Спартака» такое когда-то было.

- С другой стороны, такая ситуация повышает конкуренцию, ведь каждый понимает, что он может выйти в основе, если проявит себя.

- Такого не должно быть. Конкуренция, конечно, хорошо, но и костяк команды тоже должен быть. Должна быть основная обойма игроков, которые выходят всегда. Это основа команды. А когда этого нет, то очень сложно поставить игру команде. Просто Абаскаль - пока начинающий тренер, и он к этому придет, никуда не денется.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
2.24 3.80 3.15
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
0
3
3.40 3.75 2.13
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
1
2
2.90 3.50 2.50
Видео
20.09.23 в 15:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.55 2.65
Видео
20.09.23 в 15:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.70 4.10 5.00
Видео
20.09.23 в 17:15
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
3.70 3.60 2.09
Видео
20.09.23 в 17:15
Рубин Рубин
Ростов Ростов
2.33 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
21:15 · Кубок России
Наумов: «Спартак» продолжает удивлять»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Травмированный Ушаков ждёт разрешения на вылет из Калининграда в Самару
20:45 · Кубок России
Агент Кади рассказал о готовности игрока после матча с «Динамо»
20:43 · Кубок России
Джикия заявил, что пауза на игры сборных пошла «Спартаку» на пользу
20:36 · Кубок России
«Не сказал бы, что в игре с «Пари НН» всё прошло спокойно» — Джикия
20:33 · Кубок России
Классен: «Хорошо, что в конце второй и третий забили, так что могли спокойно заканчивать»
20:23 · Кубок России
Абаскаль: «Особенно важно, что мы второй раз кряду не пропустили»
20:18 · Кубок России
Игнашевич: «За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками»
20:11 · Кубок России
​«Спартак» досрочно занял первое место в группе Кубка России – что дальше
20:11 · Кубок России
Абаскаль: Промес — один из лучших футболистов, с кем я работал
20:07 · Кубок России
Абаскаль рассказал о состоянии Зобнина и Мелёшина
20:06 · Кубок России
Юран: «На 10‑й минуте апперкот получает Александров, и ВАР не реагирует»
20:03 · Кубок России
Осинькин оценил победу над «Балтикой» в Кубке России
19:56 · Кубок России
Осинькин: «Ложка дёгтя - это концовка и то, что сопернику позволили вернуться в игру»
19:52 · Кубок России
Максименко вышел на второе место среди спартаковцев по матчам в Кубке России
Все новости