Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру «красно-белых» в матче с «Пари НН».

- Как вам игра «Спартака» с «Пари НН»?

- Считаю, что была как двусторонка. Мы увидели открытый футбол, без напряга. «Спартак» уже имеет такой запас очков в этом турнире, что матчи на этой стадии для команды уже как тренировочные. Абаскаль дал поиграть тем, кто обычно остается в запасе. Хозяева, кстати, сделали так же. Поэтому какие-то далеко идущие выводы делать не стоит. Тем более что нижегородцы в группе уже обречены. А гости провели подготовительный матч к игре с «Динамо».

- Игра в обороне москвичей улучшается, если учитывать матч с «Сочи», ведь вторую игру «красно-белые» провели на ноль?

- Опять же рано так говорить. Показательным будет следующий матч с «Динамо». Хотя чемпионат выровнялся, и нет явных лидеров. Но «бело-голубые» сейчас находятся в хорошем состоянии. А вот какой состав выйдет у «Спартака», угадать очень сложно. Тем более, после победы у Абаскаля добавится головной боли с выбором состава. Он сам себе ее создает, потому что у него 22 человека, и каждый из них может оказаться в стартовом составе. Я не помню, чтобы в истории «Спартака» такое когда-то было.

- С другой стороны, такая ситуация повышает конкуренцию, ведь каждый понимает, что он может выйти в основе, если проявит себя.

- Такого не должно быть. Конкуренция, конечно, хорошо, но и костяк команды тоже должен быть. Должна быть основная обойма игроков, которые выходят всегда. Это основа команды. А когда этого нет, то очень сложно поставить игру команде. Просто Абаскаль - пока начинающий тренер, и он к этому придет, никуда не денется.