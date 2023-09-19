«Не сказал бы, что в игре с «Пари НН» всё прошло спокойно» — Джикия

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал разгромную победу над «Пари НН» (3:0) в матче Кубка России.

«Я бы не сказал, что все спокойно сегодня прошло. Приятно, что мы обеспечили выход в плей-офф с первого места. Поздравляем всех! Спасибо еще болельщикам за их поддержку, их было много для будничного дня», — приводит слова Джикии Sport24.

В матче с «Пари НН» Джикия провел на поле все 90 минут и отметился в протоколе желтой карточкой.

«Спартак» выиграл все четыре матча в нынешнем розыгрыше Кубка России и досрочно обеспечил себе первое место в группе D. В следующем туре «красно-белые» сыграют в гостях с «Динамо». Встреча пройдет в начале октября.