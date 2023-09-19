Классен: «Хорошо, что в конце второй и третий забили, так что могли спокойно заканчивать»

Защитник «Спартака» Леон Классен на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Пари НН».

- Второй гол за «Спартак», и снова гол в ворота «Пари НН». «Твой» соперник?

- На самом деле нет. Я очень рад, что победили. Самое важное, что второй раз на ноль сыграли подряд. И я рад, что получилось забить, была хорошая атмосфера, спасибо за поддержку болельщикам.

- Интересное празднование. Что обозначает празднование с Мишей Игнатовым?

- «Менталити». Менталитет.

- Как в целом можешь описать сегодняшнюю игру?

- Было очень сложно, конечно. В первом тайме у нас большинство времени всё было под контролем. Хорошо держали мяч, но допускали много угловых и контратак. Над этим надо работать. Во втором тайме мы чуть подстраивались под игру соперника, чуть меньше мяч держали, больше длинными мячами играли. Хорошо, что в конце второй и третий забили, так что могли спокойно заканчивать.

- «Спартак» обеспечил себе первое место в группе. Как теперь можно оценивать выступления в этом турнире? Осталось два матча.

- Если не ошибаюсь, мы уже вышли из группы, так что можно спокойно два следующих матча отыграть. Это была цель сегодня - квалифицироваться в следующий раунд. Так и получилось.

Гол? Получилось хорошо, кричал, что Зиньковский мне отдал, он сначала не хотел отдать, там соперник помог, и потом хорошо, конечно, получилось пробить. Почти так же, как и первый гол против «Пари НН». Так же Хесус переводил.