Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Абаскаль: «Особенно важно, что мы второй раз кряду не пропустили»

19 Сентября 2023 • 20:23 Комментировать
Пари НН
0:3
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Насколько вы остались довольны сегодняшней игрой? Результатом наверняка, крупная победа.

- Мы, конечно же, довольны, потому что вышли в следующий этап с первого места. Особенно важно, что мы второй раз кряду не пропустили голов. Это очень отрадно и важно для нашей команды. В целом, на мой взгляд, команда провела очень серьезную игру, показала хорошее правильное отношение с первой по 90-ю минуту, контролировала игру. Все показали нужную самоотдачу, все, кто выходил на замену, кто выходил с самого начала, все были вовлечены, как нужно. Нужно отдать должное всем ребятам, например, Павлу Маслову, который в первый раз в этом сезоне играл. Все молодцы, поэтому победа заслуженная.

Нужно отдать должное и сопернику, потому что «Пари НН» - очень сильная команда, которая бьется до конца с любым соперником. Она не раз это показывала. Сейчас она находится в хорошей форме, мы победили в матче с ними два раза. Это тоже говорит о многом.

- Вместо кого планировался изначально выход Мартинса? Он заменил травмированного игрока, Мелёшина. Изначально он вместо него и планировался, или вам пришлось поменять планы?

- Пространства могли появляться и очень большие, а вот эти два футболиста, Мартинс и Игнатов, могли пользоваться пространством, выбегать вперед.

- Какие теперь остались задачи на Кубок? Потому что 100% «Спартак» будет первым в своей группе.

- Действительно, сегодня было очень важно одержать четвертую победу в четырех матчах, плюс к тому не пропустив при этом гол. Это дает команде уверенности. И сейчас в матчах чемпионата это тоже будет нам давать подспорье. В Кубке мы продолжим играть со всем уважением к сопернику. Дальше уже будет плей-офф, там тоже.

- Квинси Промес - лучший игрок в России?

- Да, для меня однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая его поддерживает и помогает ему. На самом деле в моей тренерской карьере это один из лучших футболистов в принципе в мире, с которыми я работал. Благодаря его профессионализму, правильному отношению к делу, качеству он добился этих высот. Но на самом деле он может еще спокойно прибавить. Действительно, это хороший игрок.

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
2.24 3.80 3.15
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
0
3
3.40 3.75 2.13
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
1
2
2.90 3.50 2.50
Видео
20.09.23 в 15:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.55 2.65
Видео
20.09.23 в 15:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.70 4.10 5.00
Видео
20.09.23 в 17:15
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
3.70 3.60 2.09
Видео
20.09.23 в 17:15
Рубин Рубин
Ростов Ростов
2.33 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
21:15 · Кубок России
Наумов: «Спартак» продолжает удивлять»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Травмированный Ушаков ждёт разрешения на вылет из Калининграда в Самару
20:45 · Кубок России
Агент Кади рассказал о готовности игрока после матча с «Динамо»
20:43 · Кубок России
Джикия заявил, что пауза на игры сборных пошла «Спартаку» на пользу
20:36 · Кубок России
«Не сказал бы, что в игре с «Пари НН» всё прошло спокойно» — Джикия
20:33 · Кубок России
Классен: «Хорошо, что в конце второй и третий забили, так что могли спокойно заканчивать»
20:23 · Кубок России
Абаскаль: «Особенно важно, что мы второй раз кряду не пропустили»
20:18 · Кубок России
Игнашевич: «За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками»
20:11 · Кубок России
​«Спартак» досрочно занял первое место в группе Кубка России – что дальше
20:11 · Кубок России
Абаскаль: Промес — один из лучших футболистов, с кем я работал
20:07 · Кубок России
Абаскаль рассказал о состоянии Зобнина и Мелёшина
20:06 · Кубок России
Юран: «На 10‑й минуте апперкот получает Александров, и ВАР не реагирует»
20:03 · Кубок России
Осинькин оценил победу над «Балтикой» в Кубке России
19:56 · Кубок России
Осинькин: «Ложка дёгтя - это концовка и то, что сопернику позволили вернуться в игру»
19:52 · Кубок России
Максименко вышел на второе место среди спартаковцев по матчам в Кубке России
Все новости