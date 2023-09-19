Абаскаль: «Особенно важно, что мы второй раз кряду не пропустили»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Насколько вы остались довольны сегодняшней игрой? Результатом наверняка, крупная победа.

- Мы, конечно же, довольны, потому что вышли в следующий этап с первого места. Особенно важно, что мы второй раз кряду не пропустили голов. Это очень отрадно и важно для нашей команды. В целом, на мой взгляд, команда провела очень серьезную игру, показала хорошее правильное отношение с первой по 90-ю минуту, контролировала игру. Все показали нужную самоотдачу, все, кто выходил на замену, кто выходил с самого начала, все были вовлечены, как нужно. Нужно отдать должное всем ребятам, например, Павлу Маслову, который в первый раз в этом сезоне играл. Все молодцы, поэтому победа заслуженная.

Нужно отдать должное и сопернику, потому что «Пари НН» - очень сильная команда, которая бьется до конца с любым соперником. Она не раз это показывала. Сейчас она находится в хорошей форме, мы победили в матче с ними два раза. Это тоже говорит о многом.

- Вместо кого планировался изначально выход Мартинса? Он заменил травмированного игрока, Мелёшина. Изначально он вместо него и планировался, или вам пришлось поменять планы?

- Пространства могли появляться и очень большие, а вот эти два футболиста, Мартинс и Игнатов, могли пользоваться пространством, выбегать вперед.

- Какие теперь остались задачи на Кубок? Потому что 100% «Спартак» будет первым в своей группе.

- Действительно, сегодня было очень важно одержать четвертую победу в четырех матчах, плюс к тому не пропустив при этом гол. Это дает команде уверенности. И сейчас в матчах чемпионата это тоже будет нам давать подспорье. В Кубке мы продолжим играть со всем уважением к сопернику. Дальше уже будет плей-офф, там тоже.

- Квинси Промес - лучший игрок в России?

- Да, для меня однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая его поддерживает и помогает ему. На самом деле в моей тренерской карьере это один из лучших футболистов в принципе в мире, с которыми я работал. Благодаря его профессионализму, правильному отношению к делу, качеству он добился этих высот. Но на самом деле он может еще спокойно прибавить. Действительно, это хороший игрок.