Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Игнашевич: «За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками»

19 Сентября 2023 • 20:18 Комментировать
Балтика
1:2
Крылья Советов
окончен

Наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении от «Крыльев Советов» в матче четвёртого тура Кубка России.

«Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ». Игнашевич отметил, что изменения в составе производились с учётом матча девятого тура РПЛ против «Ахмата», который пройдёт в эту субботу.

Напомним, что «Балтика» уступила в матче четвёртого тура группы пути РПЛ со счётом 1:2. На счету подопечных Сергея Игнашевича девять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
2.24 3.80 3.15
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
0
3
3.40 3.75 2.13
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
1
2
2.90 3.50 2.50
Видео
20.09.23 в 15:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.55 2.65
Видео
20.09.23 в 15:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.70 4.10 5.00
Видео
20.09.23 в 17:15
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
3.70 3.60 2.09
Видео
20.09.23 в 17:15
Рубин Рубин
Ростов Ростов
2.33 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
21:15 · Кубок России
Наумов: «Спартак» продолжает удивлять»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Травмированный Ушаков ждёт разрешения на вылет из Калининграда в Самару
20:45 · Кубок России
Агент Кади рассказал о готовности игрока после матча с «Динамо»
20:43 · Кубок России
Джикия заявил, что пауза на игры сборных пошла «Спартаку» на пользу
20:36 · Кубок России
«Не сказал бы, что в игре с «Пари НН» всё прошло спокойно» — Джикия
20:33 · Кубок России
Классен: «Хорошо, что в конце второй и третий забили, так что могли спокойно заканчивать»
20:23 · Кубок России
Абаскаль: «Особенно важно, что мы второй раз кряду не пропустили»
20:18 · Кубок России
Игнашевич: «За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками»
20:11 · Кубок России
​«Спартак» досрочно занял первое место в группе Кубка России – что дальше
20:11 · Кубок России
Абаскаль: Промес — один из лучших футболистов, с кем я работал
20:07 · Кубок России
Абаскаль рассказал о состоянии Зобнина и Мелёшина
20:06 · Кубок России
Юран: «На 10‑й минуте апперкот получает Александров, и ВАР не реагирует»
20:03 · Кубок России
Осинькин оценил победу над «Балтикой» в Кубке России
19:56 · Кубок России
Осинькин: «Ложка дёгтя - это концовка и то, что сопернику позволили вернуться в игру»
19:52 · Кубок России
Максименко вышел на второе место среди спартаковцев по матчам в Кубке России
Все новости