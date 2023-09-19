Игнашевич: «За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками»

Наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении от «Крыльев Советов» в матче четвёртого тура Кубка России.

«Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ». Игнашевич отметил, что изменения в составе производились с учётом матча девятого тура РПЛ против «Ахмата», который пройдёт в эту субботу.

Напомним, что «Балтика» уступила в матче четвёртого тура группы пути РПЛ со счётом 1:2. На счету подопечных Сергея Игнашевича девять очков.