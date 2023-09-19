​«Спартак» досрочно занял первое место в группе Кубка России – что дальше

В четырёх прошедших турах группового этапа Кубка России «Спартак» добился четырёх побед. Команда Гильермо Абаскаля дважды обыграла «Пари НН» (5:4 и 3:0), а также брала верх над «Краснодаром» (2:1) и «Динамо» (4:1).

Конкуренты выступали неважно, и так вышло, что уже после четырёх туров «Спартак» обеспечил себе не просто выход в плей-офф, а первое место в группе.

«Спартак» уже является участником 1/4 финала верхней части сетки Кубка России. Там команда Гильермо Абаскаля сыграет против одной из команд, которые займут вторые места в других квартетах. Первый матч «красно-белые» проведут на выезде, а ответный дома.

В оставшихся матчах групповой стадии против «Динамо» и «Краснодара» «Спартак» не будет иметь турнирной мотивации.