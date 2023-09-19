Абаскаль: Промес — один из лучших футболистов, с кем я работал

Наставник столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о нападающем «красно-белых» Квинси Промеса.

«В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить», — заявил испанский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Абаскаля, нужно не забывать и остальную команду, действия которой положительно влияют на выступление Промеса.

Напомним, что нидерландец забил последний гол в матче Кубка России против «Пари НН», который закончился со счётом 3:0. После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ «Спартак» обеспечил выход в следующую стадию, набрав 12 очков.