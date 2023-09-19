Абаскаль рассказал о состоянии Зобнина и Мелёшина

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о травме нападающего команды Павла Мелёшина в игре с «Пари НН» и состоянии хавбека Романа Зобнина.

«Мы поговорили после матча. Надеюсь, что травма у Павла окажется не такой серьезной. Зобнин чувствует себя нормально. У него не такая серьезная травма», — передает слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что 20 сентября Зобнин уже будет тренироваться с командой, но решение по его участию в матче с «Динамо» будет принято позже.

«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России со счетом 3:0. Мелёшин провел на поле 62 минуты и не отметился голевыми действиями. Зобнин участие в игре не принимал.