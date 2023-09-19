Юран: «На 10‑й минуте апперкот получает Александров, и ВАР не реагирует»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Вроде крупное поражение 0:3, но по игре ли счет в этом матче?

- Знаете, я быстро прокомментирую. Я вот сейчас посмотрел, Амелин сидел на ВАРе, да? На 10‑й минуте апперкот получает Александров, и ВАР не реагирует? Мне больше не о чем говорить, если такие вещи… пусть посмотрят, это 10-я минута, счет 0:0. Это чистая красная, чистейшая. Я тогда еще не видел, а сейчас посмотрел непосредственно на планшете. Это ВАР не видит этого, что ли? С кулака бьет! Что тут комментировать?! О каком футболе можно говорить? Я уже устаю от этого, парней тоже нужно уважать, поэтому больше комментариев не будет.