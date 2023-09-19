Осинькин оценил победу над «Балтикой» в Кубке России

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе над калининградской «Балтикой» в матче четвёртого тура Кубка России.

«Хотелось бы, чтобы у нас получалось все идеально и все могли делать. Всегда первый гол является ключевым. Во втором тайме мы эпизодами играли хорошо, много создавали. В первом тайме мы эмоционально не были идеально готовы», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ».

По его словам, команда не упала ниже определённого уровня после тяжелого матча чемпионата против ЦСКА, однако впечатление от встречи Кубка было немного испорчено пропущенным голом.

Напомним, что «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1, набрав первые очки в нынешнем розыгрыше Кубка России. На счету «Балтики» девять баллов после четырёх туров.